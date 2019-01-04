Нетаньяху обсудил с Путиным продолжение военной координации в Сирии

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 17:21

*** Израиль привержен тому, чтобы помешать военным Ирана обосноваться в Сирии, сказал премьер

Иерусалим. 4 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу заявил, что провел с президентом РФ Владимиром Путиным телефонные переговоры и обсудил, в частности, Сирию.

"Я поговорил с В.Путиным по телефону сегодня", - написал Б.Нетаньяху в Twitter.

"Мы обсудили ситуацию в Сирии и последние события, а также договорились о продолжении координации в сфере безопасности между нашими армиями. Я заявил В.Путину, что Израиль привержен тому, чтобы помешать военным Ирана обосноваться в Сирии", - подчеркнул израильский премьер.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что В.Путин и Б.Нетаньяху в ходе разговора подчеркнули необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в Сирии. Кроме того, лидеры РФ и Израиля высказали общее стремление к развитию контактов на различных уровнях.

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