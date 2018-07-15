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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 11:59 15.07.2018 - 11:59

Иерусалим. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, пишет в воскресенье газета "Джерузалем пост".

"Вчера я разговаривал с президентом США Д.Трампом, и мы обсудили развитие ситуации в ближневосточном регионе, в том числе Сирию и другие темы. Эти темы, само собой, будут затронуты и на встрече в Хельсинки", - приводит издание слова Б.Нетаньяху.

"Я поблагодарил президента США за его агрессивную позицию в отношении Ирана", - добавил премьер-министр Израиля.

Ранее на этой неделе Б.Нетаньяху посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждались соблюдение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Сирии, Иран и безопасность воздушного пространства Израиля.

Переговоры Д.Трампа и В.Путина пройдут 16 июля в Хельсинки.

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