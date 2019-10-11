Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 17:40

*** Израильская сторона сочла невозможным ее обмен на задержанного по запросу США россиянина

Иерусалим. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе контактов с президентом России Владимиром Путиным в Сочи поднимал вопрос израильтянки Наамы Иссахар, которую в России в пятницу приговорили к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, сообщает "Джерузалем пост".

"Премьер-министр Нетаньяху говорил с российским президентом Владимиром Путиным о ней и о ее деле, когда он приезжал в Сочи несколько недель назад и поднимал этот вопрос вновь в ходе разговора по телефону на этой неделе", - цитирует газета заявление канцелярии Нетаньяху.

По данным издания, Израиль отказался от предложения России обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, экстрадиции которого запросили США. Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу США. Согласно заявлению канцелярии, Высший суд Израиля уже одобрил экстрадицию в Соединенные Штаты, поэтому произвести обмен гражданами невозможно.

В МИД Израиля раскритиковали приговор, вынесенный Иссахар Химкинским городским судом. Его назвали "непропорционально тяжелым наказанием израильской гражданке без уголовного прошлого".

США полагают, что Бурков виновен в совершении кибератак. Он свою вину отрицает.

Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание в колонии общего режима.

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