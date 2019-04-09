Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 21:44

*** В оппозиции не согласны с его выводами

Иерусалим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживающий его блок правых партий одержал убедительную победу на парламентских выборах в стране.

"Блок правых партий, возглавляемый партий "Ликуд" одержал явную победу", - написал он в своем аккаунте в Twitter после того, как экзит-поллы опубликовали первые данные с избирательных участков.

"Я благодарю граждан Израиля за доверие", - добавил Б.Нетаньяху. Премьер отметил, что этим вечером начнет переговоры по формирования коалиционного правительства.

По итогам экзит-поллов, правые партии в Израиле опережают левых, что может помочь Б.Нетаньяху сохранить пост. Согласно этим данным, партии правого толка, которые традиционно поддерживают Б.Нетаньяху и потенциально могут помочь ему сформировать коалиционное правительство, набирают 66 мест в Кнессете из 120 имеющихся.

Между тем, оппозиционная партия "Кахоль-лаван" со своей стороны также объявила о победе.

"Мы победили! Израильская общественность так решила", - приводит The Times of Israel заявление лидеров партии Бенни Ганца и Яира Лапида.

Избирательные участки в Израиле закрылись в 22:00. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в течение восьми дней после их окончания.

После подведения итогов выборов президент Израиля проводит консультации с лидерами двух наиболее популярных партий по итогам голосования. Также в это же время две партии, которые набрали наибольшее количество голосов избирателей, начинают переговоры с оставшимися партиями, стараясь убедить их поддержать своего кандидата на пост премьера.

Затем президент Израиля выбирает среди лидеров партий одного, которому будет поручено формировать коалицию. Как правило, это лидер той партии, которая сплотила вокруг себя наибольшее количество меньших партий и заручилась наибольшей поддержкой избирателей.

На формирование коалиции кандидату в премьер-министры Израиля отводится максимум 42 дня. После этого он выносит на голосование состав предложенного правительства, который должен быть одобрен минимум 61 голосом.

Если лидеру победившей партии не удается сформировать коалицию, это право переходит к конкурирующей партии. Премьер-министром в итоге объявляют того политика, которому удалось сформировать коалицию.

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