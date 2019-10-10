Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 14:57

Иерусалим. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присоединился к тем, кто осуждает турецкую военную операцию "Родник мира" на северо-востоке Сирии, сообщило в четверг издание "Таймс оф Израэл" со ссылкой на заявление премьера.

"Израиль решительно осуждает военное вторжение Турции в курдские провинции Сирии и предостерегает Турцию и ее союзников от этнической чистки (в регионе - ИФ)", - говорится в заявлении Нетаньяху.

Он отметил, что "Израиль приложит все усилия для того, чтобы предоставить гуманитарную помощь храбрым курдам".

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если ЕС будет жестко критиковать турецкую операцию "Родник мира" в Сирии, то Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу.

Накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также осудил турецкую операцию.

Президент Турции 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

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