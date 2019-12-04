Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 12:03

Иерусалим. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в среду отправляется в Лиссабон, где, в частности, у него запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает интернет-портал израильской газеты "Гаарец".

Согласно данным издания, на встрече планируется обсудить иранскую проблему и ситуацию в ближневосточном регионе в целом.

Ранее планировалось, что встреча Нетаньяху и Помпео состоится в Лондоне на полях саммита НАТО, но позже было объявлено об изменениях, вызванных "проблемами логистики".

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