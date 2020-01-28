Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 10:44

Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник объявил о решении отозвать из кнессета (парламента Израиля) свой запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности, о чем проинформировал председателя кнессета Юли Эдельштейна.

"Это судьбоносное время для народа Израиля. Пока я нахожусь в США с исторической миссией по формальному установлению границ страны и обеспечения безопасности будущим поколениям, Кнессет намерен начать цирковое представление по снятию с меня неприкосновенности", - говорится в заявлении Нетаньяху, размещенном на его страничке в Facebook незадолго до начала парламентской сессии, на которой планируется рассмотреть соответствующий вопрос.

"Несколько минут назад я уведомил председателя кнессета об отзыве запроса на неприкосновенность. Я докажу ложность заявлений, сделанных против меня. А пока я не позволю моим политическим оппонентам использовать это для того, чтобы помешать историческому шагу, который я сейчас предпринимаю", - отметил израильский премьер.

По данным израильского издания "Едиот ахронот", теперь генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сможет объявить о начале уголовного процесса, в рамках которого в отношении Нетаньяху будут выдвинуты обвинения по трем фактам коррупции.

Процесс может начаться через несколько недель.

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