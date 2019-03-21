Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 18:25

Иерусалим. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал предложение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо Вам, президент Трамп", - написал в четверг Б.Нетаньяху в Twitter.

Ранее в четверг Д.Трамп высказал мнение, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, который имеет критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиль и региональной стабильности", - написал Д.Трамп в Twitter.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

1кю ар

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