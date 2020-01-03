Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 13:42

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - США обладают правом давать отпор агрессии, заявил в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя ситуацию с ликвидацией американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулейсмани.

"Так же как Израиль имеет право на самооборону, у США есть точно такое же право", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные, прежде чем он вернулся в Израиль, прервав визит в Грецию.

При этом он похвалил американское руководство за решительность их действий в отношении Сулеймани.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в прошлую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

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