Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 11:06

Иерусалим. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в преддверии выборов подтвердил обещание распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Я намерен распространить суверенитет на все поселения... в том числе места, которые имеют важность для безопасности или же важны для Израиля как наследие", - заявил Нетаньяху в интервью израильскому радио.

Нетаньяху подчеркнул, что хочет присоединить к Израилю и еврейскую общину в городе Хеврон, крупнейшем городе в южной части Западного берега реки Иордан.

Премьер-министр в начале сентября уже обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Также Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.

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