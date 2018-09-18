Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает во вторник израильская газета "Гаарец".

По словам израильского чиновника, которого цитирует газета, переговоры, как ожидается, пройдут вскоре.

(последует)

1ар ан

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс