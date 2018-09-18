Нетаньяху планирует провести телефонные переговоры с Путиным - газета
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Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает во вторник израильская газета "Гаарец".
По словам израильского чиновника, которого цитирует газета, переговоры, как ожидается, пройдут вскоре.
(последует)
1ар ан
Интерфакс