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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 14:41 18.09.2018 - 14:41

Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила во вторник израильская газета "Гаарец". По словам израильского чиновника, которого цитирует газета, переговоры, как ожидается, пройдут скоро. Разговор может состояться после инцидента с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит над Средиземным морем сирийскими средствами ПВО С-200 вечером 17 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник утром, что под удар Ил-20 подставили израильские военные самолеты. 1ар яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс