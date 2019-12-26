Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 23:16

Иерусалим. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов на выборах на пост председателя партии "Ликуд", сообщают израильские СМИ со ссылкой на результаты опросов на выходах с избирательных участков.

Согласно эксзит-полам, за Нетаньяху отдали голоса более 71% членов его партии. Соперник премьера, Гидеон Саар, получает менее 29%.

Ожидается, что официальные данные о результатах голосования начнут поступать позже в пятницу.

Таким образом, если эти результаты подтвердятся, именно Нетаньяху поведёт "Ликуд" на следующие парламентские выборы и, в случае победы на них, сможет и дальше остаться во главе правительства.

1во бм

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