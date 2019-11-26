Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 9:10

Иерусалим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Большинство членов правящей в Израиле партии "Ликуд" на внутрипартийном голосовании готовы поддержать ее действующего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на опрос компании Direct Polls.

Так, согласно результатам, не менее 53% членов "Ликуда" на грядущих праймериз поддержат Нетаньяху, несмотря на то, что ранее ему предъявили обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве. Нетаньяху не признает своей вины в коррупции и говорит, что обвинения политически мотивированы и направлены на его отстранение от должности.

В то же время, его основного соперника по партии - политика Гидеона Саара, который ранее занимал посты министра внутренних дел и министра просвещения, готовы поддержать примерно 40% членов партии.

Однако в том случае, если Нетаньяху сам покинет пост главы партии, то 39,4% членов "Ликуда" поддержали бы Саара, отмечает издание. Бывшего мэра Иерусалима Нира Барката поддержали бы 23,6% однопартийцев, главу МИД страны Исраэля Каца - 6,2%, спикера Кнессета Йоэля Эдельштейна - 4,4%, министра культуры и спорта Мири Регев - 2,3%. Еще порядка 18% членов партии не приняли решение, кого бы они поддержали на посту главы партии, если не Нетаньяху.

В опросе принимали участие 1513 членов партии.

Израильские СМИ отмечают, что такое голосование в "Ликуде", как ожидается, пройдет в скором времени.

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