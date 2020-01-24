Иерусалим. 24 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля в пятницу выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за его поездку в Израиль, состоявшуюся накануне.
"Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы были рады Вашему визиту в Израиль!" - говорится на странице премьера в Twitter.
Текст опубликован по-русски и на иврите.
Президент России Владимир Путин 23 января в один день посетил и Израиль и Палестину. В частности, в ходе визита в Израиль Путин встретился с руководством этой страны, принял участие в открытии памятника жертвам блокады Ленинграда и выступил на Международном форуме памяти жертв Холокоста.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров накануне в Иерусалиме Путина и Нетаньяху обсуждалось сирийское урегулирование.
"Обсуждались региональные дела и конфликты. В первую очередь президент рассказал о своей недавней поездке в Дамаск, обсудили сирийские дела, те аспекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность израильских коллег", - сказал Песков журналистам в пятницу.
По его словам, лидеры РФ и Израиля сверили позиции и по другим вопросам, в том числе двусторонние отношения.
1аю ар ан