Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 17:23

Иерусалим. 24 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля в пятницу выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за его поездку в Израиль, состоявшуюся накануне.

"Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы были рады Вашему визиту в Израиль!" - говорится на странице премьера в Twitter.

Текст опубликован по-русски и на иврите.

Президент России Владимир Путин 23 января в один день посетил и Израиль и Палестину. В частности, в ходе визита в Израиль Путин встретился с руководством этой страны, принял участие в открытии памятника жертвам блокады Ленинграда и выступил на Международном форуме памяти жертв Холокоста.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров накануне в Иерусалиме Путина и Нетаньяху обсуждалось сирийское урегулирование.

"Обсуждались региональные дела и конфликты. В первую очередь президент рассказал о своей недавней поездке в Дамаск, обсудили сирийские дела, те аспекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность израильских коллег", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, лидеры РФ и Израиля сверили позиции и по другим вопросам, в том числе двусторонние отношения.

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