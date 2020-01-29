Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 18:55

*** Глава МИД Израиля похвалил российских дипломатов

Иерусалим. 29 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского президента Владимира Путина за помилование израильтянки Наамы Иссахар.

"Я благодарю президента Владимира Путина за помилование Наамы Иссахар", - написал он в Twitter.

Нетаньяху отметил, что ожидает встречи с президентом России в четверг, чтобы обсудить предложенный США план по ближневосточному урегулированию и развитие событий в ближневосточном регионе.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац также приветствовал решение помиловать Нааму Иссахар.

Он поблагодарил Нетаньяху "за его решительные усилия по возвращению Наамы, используя его тесные связи с российским президентом Путиными и хорошие двусторонние отношения".

Кроме того, Кац похвалил израильскую дипмиссию в РФ за ее работу для освобождения Наамы Иссахар.

Путин в среду подписал указ о помиловании израильтянки, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа президента РФ, распространенном пресс-службой Кремля.

Настоящий указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

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