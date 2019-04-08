Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 17:26

Иерусалим. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение признать иранский Корпус стражей Исламской Революции террористической организаций, пишет The Jerusalem Post.

"Благодарю вас, мой дорогой друг, президент Дональд Трамп, за ваше решение объявить иранский Корпус стражей Исламской революции террористической организацией. Благодарю вас за реакцию на очередную важную для меня просьбу в целях интересов наших стран и стран региона", - говорится в заявлении премьера, которое цитирует издание.

"Мы продолжим совместными усилиями действовать против угрозы из Ирана государству Израиль, Соединенным Штатам и мировому порядку", - подчеркивается в нем.

Ранее сообщалось, что администрация США приняла решение внести КСИР в список иностранных террористических государств. США впервые в истории вносят в этот список структуру, являющуюся частью системы управления иностранным государством. Решение вступит в силу через неделю.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.

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