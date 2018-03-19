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Иерусалим. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщают в понедельник израильские СМИ.

"Дорогой президент, примите мои искренние поздравления с вашей победой на вчерашних выборах", - говорится в поздравлении Б.Нетаньяху.

Он выразил надежду на продолжение совместной работы "в духе доверия и понимания для продвижения существенных интересов" двух стран.

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