Нетаньяху поздравил Путина с победой на выборах

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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:43 19.03.2018 - 18:43

Иерусалим. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщают в понедельник израильские СМИ. "Дорогой президент, примите мои искренние поздравления с вашей победой на вчерашних выборах", - говорится в поздравлении Б.Нетаньяху. Он выразил надежду на продолжение совместной работы "в духе доверия и понимания для продвижения существенных интересов" двух стран. мм во бп Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс