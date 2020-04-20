Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 21:17

Иерусалим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник пообещал лидерам партий правого блока отстаивать принципы и интересы в коалиционном правительстве с левыми Израиля, сообщает The Times of Israel.

"Премьер-министр пообещал, что продолжит отстаивать принципы партий правого крыла в правительстве национального единства", - говорится в заявлении Нетаньяху, выпущенном по итогам его переговоров со сторонниками.

Он отметил, что "создание правительства единства на фоне пандемии коронавируса - это национальная необходимость".

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц успешно завершили переговоры о формировании правительства национального единства Израиля.

По условиям соглашения Нетаньяху займет первым пост премьер-министра, затем его сменит Ганц, пишет газета "Гаарец". Ожидается, что Ганц сначала займет пост главы Минобороны, а пост министра иностранных дел уйдет к Габи Ашекенази, бывшему начальнику Генштаба ЦАХАЛ из партии "Кахоль-лаван". Кандидаты от партии "Ликуд" займут места в Минюсте страны, в министерстве общественной безопасности, в Минфине.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что если "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" так и не удастся сформировать коалиционное правительство, то четвертые парламентские выборы пройдут в Израиле 4 августа.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

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