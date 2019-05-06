Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 10:42

Иерусалим. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Кампания Израиля против террористических группировок в секторе Газа не окончена, и израильские силы безопасности готовятся к новому этапу противостояния, сообщает издание "Таймс оф израэл" со ссылкой на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Кампания не окончена, она требует терпения и осмотрительности. Мы готовимся к продолжению", - цитирует издание выдержки из заявления.

Согласно заявлению, Израиль за предыдущие два дня нанес серию ударов по 350 целям группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (запрещена в РФ) и "уничтожил террористическую инфраструктуру".

Обострение ситуации с взаимными ударами началось в субботу минувшей недели. В результате ракетных обстрелов израильской территории погибли не менее трех мирных граждан Израиля. Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Ранее СМИ сообщали, что лидеры палестинских группировок и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

Однако "Таймс оф израэл" отмечает, что официального объявления об этом с какой-либо стороны не было.

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