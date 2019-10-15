Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 11:59

Иерусалим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направит во вторник в РФ официальное прошение о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар за контрабанду наркотических веществ, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление министра национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваля Штайница.

По словам министра, считающегося близким соратником израильского премьера, официальный запрос Нетаньяху будет направлен российскому президенту Владимиру Путину.

Штайниц отметил, что "Нетаньяху делает то, что следует делать" в создавшейся ситуации. Также Штайниц выразил надежду на то, что в деле Иссахар положительную роль сыграют хорошие отношения Нетаньяху с российскими руководителями.

Ранее в октябре сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой даровать помилование Нааме Иссахар.

Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание сроком семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

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