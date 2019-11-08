Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 19:44

Иерусалим. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу предложил экс-министру просвещения и председателю партии "Новые правые" Нафтали Беннету занять пост министра обороны в переходном правительстве, сообщают израильские СМИ.

Беннет уже принял это предложение. Он также согласился с тем, что после создания нового правительства на этот пост может быть назначен другой человек.

Также они договорились, что "Новые правые" и "Ликуд" Нетаньяху сформируют единую парламентскую фракцию.

Ожидается, что утром 9 ноября Беннет и Нетаньяху проведут встречу. Назначение Беннета будет вынесено на обсуждение правительства 10 ноября.

В партии "Кахоль-лаван", лидер которой Бенни Ганц в настоящее время занимается формированием коалиции, раскритиковали это решение Нетаньяху.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин поручил Ганцу сформировать коалицию после того, как Нетаньяху сообщил, что ему не удалось это сделать. В Израиле в 2019 году дважды прошли досрочные выборы, по итогам которых правые и левые силы набирали примерно равное количество голосов избирателей. Ривлин оба раза поручал Нетаньяху сформировать коалицию, и тот дважды не справился с этим.

Обязанности министра обороны Израиля с момента ухода в отставку Авигдора Либермана в прошлом году выполняет сам Нетаньяху.

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