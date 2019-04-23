Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 19:23

Иерусалим. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил назвать поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, передают израильские СМИ.

"Необходимо выразить нашу признательность, назвав поселение на Голанских высотах в честь Дональда Трампа. В скором времени я внесу это предложение на одобрение правительства", - заявил он в ходе семейного визита четы премьера на Голаны в честь Песаха.

Незадолго до выборов в Израиле президент США Дональд Трамп объявил о решении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Данный шаг США вызвал протесты и осуждение в большинстве стран мира, в том числе и среди союзников Вашингтона, включая таких, как ЕС и Канада.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!