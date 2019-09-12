Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 19:22

Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Израиль усиливает атаки на поддерживаемые Ираном силы, сообщает в четверг газета The Times of Israel со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Израиль усилил свою активность в последнее время, так как Иран увеличил число попыток нападения на Израиль со стороны сирийской территории", - сказал Нетаньяху министру обороны России Сергею Шойгу.

В связи с этим Нетаньяху заявил Шойгу о необходимости укреплять сотрудничество России и Израиля в сфере обороны.

Офис главы правительства Израиля ранее сообщил, что в ходе визита в РФ Нетаньяху собирается донести до российского руководства "озабоченности по поводу укрепления позиций Ирана в Сирии".

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