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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 15:36 26.10.2018 - 15:36

Иерусалим. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу прибыл с необъявленным визитом в Оман, с которым у Израиля нет дипломатических отношений, сообщает интернет-портал израильской газеты "Гаарец" со ссылкой на администрацию премьера.

В Маскате Б.Нетаньяху встретился с Султаном Кабусом бен Саидом.

О других деталях визита израильского премьера в Маскат и его переговоров с лидером Омана пока не сообщается.

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