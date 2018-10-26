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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 16:27 26.10.2018 - 16:27

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Иерусалим. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил необъявленный визит в Оман, с которым у Израиля нет дипломатических отношений, сообщает в пятницу интернет-портал израильской газеты "Гаарец" со ссылкой на администрацию премьера.

В Маскате Б.Нетаньяху встретился с Султаном Кабусом бен Саидом.

О других деталях визита израильского премьера в Маскат и его переговоров с лидером Омана пока не сообщается.

Это первый визит главы правительства Израиля в Оман с 1996 года.

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