Нетаньяху прибыл с необъявленным визитом в Оман
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Иерусалим. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил необъявленный визит в Оман, с которым у Израиля нет дипломатических отношений, сообщает в пятницу интернет-портал израильской газеты "Гаарец" со ссылкой на администрацию премьера.
В Маскате Б.Нетаньяху встретился с Султаном Кабусом бен Саидом.
О других деталях визита израильского премьера в Маскат и его переговоров с лидером Омана пока не сообщается.
Это первый визит главы правительства Израиля в Оман с 1996 года.
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Интерфакс