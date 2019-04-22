Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 15:33

Иерусалим. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник приветствовал решение администрации США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран, сообщает The Times of Israel.

Он назвал это решение важным шагом для увеличения давления на "иранский террористический режим".

"Мы поддерживаем решительность США в противостоянии иранской агрессии", - добавил премьер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

"Президент Д.Трамп решил не возобновлять действия по освобождению (ряда стран) от санкций на покупку иранской нефти", - отмечается в заявлении Белого дома.

Ожидается, что США с начала мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!