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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 20:50 21.05.2018 - 20:50

Иерусалим. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно оценил обещание администрации США ввести против Ирана самые серьезные санкции, по сравнению с принимавшимися когда-либо ранее.

"Никакого обогащения (урана - ИФ), а Иран должен уйти из Сирии - мы считаем, что только такая политика в конечном итоге может гарантировать мир", - сказал Б.Нетаньяху в понедельник.

Он призвал "все другие государства последовать примеру Америки".

Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение Тегераном требований Вашингтона. Среди перечисленных М.Помпео условий - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

Он также сказал, что администрация США намерена ввести в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее.

кю ар ан

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