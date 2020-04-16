Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 15:06

Иерусалим. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил в четверг спикеру Кнессета, лидеру оппозиции Бени Ганцу и пригласил его обсудить вопрос формирования правительства, сообщает Times of Israel.

Ожидается, что встреча пройдет в четверг вечером. Они также договорились, что их представители встретятся заранее и обсудят всевозможные вопросы.

В четверг утром президент Израиля Реувен Ривлин официально уведомил Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, и теперь это право переходит к Кнессету.

Осведомленные источники сообщили Channel 12 news в среду вечером, что они опасаются, что Нетаньяху не заинтересован в заключении сделки. Недавний опрос показал, что "Ликуд" может получить явное большинство голосов, если страна сейчас пойдет на четвертые выборы.

У Кнессета будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить сделку.

Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в Кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

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