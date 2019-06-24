Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 15:09

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на приезд в Иерусалим президента России Владимира Путина в январе 2020 года на мероприятия по случаю 75-летия освобождения воинами Красной армии узников нацистского концлагеря Освенцим.

Годовщина будет отмечаться в январе будущего года.

"Я надеюсь принять президента Путина в Израиле на открытие монумента в память о блокаде Ленинграда и мероприятие по случаю 75-летия освобождения Освенцима", - сказал Нетаньяху, принимая у себя в канцелярии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

Премьер-министр назвал символичным, что в нынешнем году День независимости Израиля, отмечаемый по еврейскому календарю, пришелся на 9 мая и совпал с Днем Победы.

"Без победы Красной армии и Советского Союза над нацистской Германией вряд ли появилось бы Государство Израиль", - сказал Нетаньяху.

В ходе двухдневного визита Патрушев встретится со своими израильским и американским коллегой Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном, в том числе в трехстороннем формате.

Концлагерь Освенцим (Аушвиц), располагавшийся на территории Польши, был освобожден Красной армией 27 января 1945 года.

ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!