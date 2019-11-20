Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 17:11

Иерусалим. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду призвал к переговорам лидера оппозиции Бенни Ганца, пытающегося сформировать правительственную коалицию, за несколько часов до истечения отпущенного на выполнение этой задачи срока, пишет The Jerusalem Post.

"Бенни Ганц, еще не слишком поздно. Давай соберемся вместе и объявим сегодня вечером, что мы формируем правительство национального единства. Это то, что нужно Израилю. Нельзя втягивать Израиль в еще одни выборы", - цитирует его газета.

Он также раскритиковал Ганца за его поддержку возможности сформировать правительство меньшинства при поддержке депутатов арабских партий. Нетаньяху заявил, что Ганца убедил в этом Яир Лапид, второе лицо в партии "Кахоль-Лаван", возглавляет которую Ганц.

Накануне вечером Нетаньяху встречался с Ганцем, однако они не достигли соглашения о коалиции.

В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов. Они состоялись в сентябре. Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать.

После этого Ривлин поручил формирование коалиции Ганцу. Срок, отпущенный на это, истекает в среду в полночь. Ганц должен к этому времени доложить президенту, удалось ему это сделать или нет.

1эфво

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