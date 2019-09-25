Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 19:59

Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду призвал к совместному руководству в правительстве национального единства, пишет The Times of Israel.

Газета указывает на то, что эта формулировка может говорить о том, что Нетаньяху открыт к варианту с ротацией на посту премьера с лидером оппозиции Бенни Ганцем.

Он отметил, что "широкое правительство национального единство" должно быть сформировано быстро. "Нет никакого смысла затягивать процесс", - приводит его слова газета.

Нетаньяху также пообещал, что сдаст свой мандат на формирование кабинета министров президенту, если поймет, что у него не получается выполнить поручение главы государства.

Однако источник газеты "Едиот Ахронот" в оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" заявил, что переговоры с "Ликудом" по возможности формирования правительства национального единства и так завершены и не принесли успеха.

"Переговоры были полным притворством со стороны Биби (премьер-министра Нетаньяху - ИФ). В тот момент, когда он осознал, что мы не позволим ему стать первым премьером в случае ротации на посту, он уже приготовился к следующим выбором. Он пытается теперь возложить вину на нас", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин выбрал премьер-министра Биньямина Нетаньяху в качестве кандидата, который должен сформировать новое правительство.

Газета "Гаарец" отмечает, что партия Нетаньяху "Ликуд" получила меньше мест в Кнессет по итогам выборов, чем ее основной соперник, однако лидер оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц заручился меньшей поддержкой среди членов партий, прошедших в парламент.

Тем не менее, на данный момент Нетаньяху не обеспечил себе поддержку большинства в парламенте.

По итогам апрельских выборов в парламент Ривлин также поручил Нетаньяху сформировать правительство, однако ему не удалось это сделать из-за того, что "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана отказалась присоединиться к коалиции.

Тем не менее, источники газеты полагают, что если Нетаньяху вновь не удастся сформировать коалицию, Ривлин может обратиться к членам парламента с предложением выбрать нового кандидата для этого, а не Ганца.

Ранее Либерман заявлял, что не собирается поддерживать ни кандидатуру Ганца, ни Нетаньяху. По его словам, он не хочет поддерживать Нетаньяху, поскольку тот сформирует правительство из ультраортодоксальных и "мессианских" национально-религиозных партий. Ганца он не хочет поддерживать потому, что тот также не исключает формирования правительства с ультраортодоксальными партиями и со списком арабских партий.

По итогам выборов, объявленных ЦИК Израиля во вторник, "Ликуд" получает 32 места в Кнессете, а оппозиция в лице "Кахоль-Лаван" - 31 место. Всего в однопалатном парламенте Израиля 120 мест. В настоящее время Нетаньяху поддерживают 55 депутатов, а Ганца - 54.

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