Иерусалим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет требовать наладить трансляцию в прямом телеэфире слушаний его дела в суде, сообщают израильские СМИ.
"Я прошу, чтобы все показывали в прямом эфире и без цензуры: зрители должны все знать", - сказал Нетаньяху журналистам в воскресенье.
Премьер прибыл в суд в Иерусалиме, где стартует судебное разбирательство в рамках которого его обвиняют в коррупции, финансовых махинациях и в других преступлениях.
"Я пришел сюда с гордо поднятой головой и с прямой спиной", - сказал Нетаньяху.
Суд, как ожидается, займет много времени: адвокаты Нетаньяху уже заявили, что им потребуется несколько месяцев на то, чтобы определиться со стратегией защиты.
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