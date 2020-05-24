Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 15:30

Иерусалим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет требовать наладить трансляцию в прямом телеэфире слушаний его дела в суде, сообщают израильские СМИ.

"Я прошу, чтобы все показывали в прямом эфире и без цензуры: зрители должны все знать", - сказал Нетаньяху журналистам в воскресенье.

Премьер прибыл в суд в Иерусалиме, где стартует судебное разбирательство в рамках которого его обвиняют в коррупции, финансовых махинациях и в других преступлениях.

"Я пришел сюда с гордо поднятой головой и с прямой спиной", - сказал Нетаньяху.

Суд, как ожидается, займет много времени: адвокаты Нетаньяху уже заявили, что им потребуется несколько месяцев на то, чтобы определиться со стратегией защиты.

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