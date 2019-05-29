Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду раскритиковал лидера партии "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана за нежелание пойти на компромисс и войти в коалиционное правительство, пишет "Едиот Ахронот".

"Я не понимаю, о чем думает Либерман. Кажется, что он решил не входить в правительство и втянуть нас в выборы", - заявил Нетаньяху.

Либерман, в прошлом возглавлявший министерство обороны страны, ранее пообещал Нетаньяху, что его партия, которая получила 5 мест в парламенте по итогам выборов, войдет в состав коалиции. Однако позднее он заявил, что не станет этого делать, если не получит заверений в том, что в дальнейшем законопроект о всеобщей воинской повинности будет рассматриваться без поправок.

Законопроект предполагает обязательный призыв в Армию обороны Израиля не только светских израильтян обоих полов, но и ультраортодоксальных, которые традиционно этому противятся. Сейчас они освобождены от воинской повинности.

Таким образом, отмечают израильские СМИ, Либерман спровоцировал уже второй политический кризис в стране. В ноябре прошлого года он покинул пост министра обороны после того, как Нетаньяху договорился с палестинцами из сектора Газа о перемирии. Как глава оборонного ведомства, Либерман был не согласен с этим решением и заявил, что уходит из правительства.

После этого Нетаньяху взял на себя функции министра обороны и объявил о проведении досрочных выборов, которые в итоге состоялись 9 апреля. По итогам этих выборов его партия "Ликуд" и оппозиционный блок левых партий "Кахоль-Лаван" получили одинаковое количество мест в Кнессете, но правые партии, заручившись поддержкой большего числа избирателей, нежели левые, посоветовали президенту страны Реувену Ривлину поручить формировать коалиционное правительство именно Нетаньяху.

Согласно израильскому законодательству, на это кандидату в премьеры отводится максимум 42 дня, этот срок истекает в среду в полночь.

Когда стало понятно, что Либерман не готов идти на уступки, партия "Ликуд" разработала и провела через одно чтение законопроект о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Еще два чтения законопроекта состоятся в течение дня среды, а голосование по нему - до полуночи.

Если закон будет принят, то президент не сможет поручить формировать правительство другому кандидату в премьеры, в данном случае, речь идет о Бенни Ганце, представителе "Кахоль-Лаван". Однако депутаты от левых партий уже заявили, что будут голосовать против законопроекта.

В первом чтении законопроект поддержали 66 депутатов, а против него голосовали 44 парламентария, однако 10 не участвовали в голосовании вообще.

Таким образом, если депутаты проголосуют за роспуск парламента, то обсуждение законодательных мер о предоставлении премьер-министру иммунитета от уголовного преследования будет отложено на неопределенный срок.

В конце февраля генпрокурор страны Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Позднее он заявил, что предварительные слушания по этим делам состоятся позже, чем планировалось: не в июле, а примерно в октябре.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!