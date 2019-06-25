Иерусалим. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обсудят тему вывода иностранных сил из Сирии.
"Трамп и Путин обсудят вывод иностранных войск из Сирии", - цитирует Bloomberg слова Нетаньяху.
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