Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 14:55

(расширенная версия сообщения от 13:50, добавлены высказывания Нетаньяху)

Иерусалим. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят тему вывода иностранных сил из Сирии.

"Трамп и Путин обсудят вывод иностранных войск из Сирии", - цитирует агентство Bloomberg слова Нетаньяху.

"У нас есть общая цель... чтобы никакие иностранные силы, которые прибыли в Сирию после 2011 года, не оставались в Сирии", - заявил Нетаньяху после трехсторонней встречи советников по национальной безопасности России, США и Израиля в Иерусалиме. Газета "Джерузалем пост", которая приводит слова Нетаньяху, отмечает, что в число этих иностранных сил входит Иран.

"Израиль продолжит препятствовать тому, чтобы Иран использовал территорию соседней страны (граничащей с Израилем - ИФ) в качестве платформы для нападения на нас, а Израиль ответит силой на любую из подобных атак", - заявил Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, трехсторонняя встреча России, США и Израиля показала, что "существует более широкая база для сотрудничества между нами, чем многие считают".

"Эта встреча предоставляет реальную возможность для того, чтобы способствовать безопасности в нашем регионе, в частности, в Сирии", - отметил Нетаньяху.

Ранее во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп ожидает встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.

Во вторник в Иерусалиме состоялись переговоры Болтона, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата по Сирии.

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