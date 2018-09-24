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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 19:45 24.09.2018 - 19:45

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Иерусалим. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба премьера.

По мнению Б.Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе".

Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

Кроме того, Б.Нетаньяху вновь подчеркнул, что ответственность за то, что российский самолет Ил-20 был сбит, несет Сирия. Он добавил, что ответственность за трагедию с Ил-20 также лежит и на Иране, так как Тегеран, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в регионе.

В сообщении пресс-службы израильского премьера отмечается, что стороны пришли к единому мнению о том, что следует продолжить межармейскую коммуникацию двух стран через военные каналы.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор В.Путина с Б.Нетаньяху.

"Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России".

"Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", - подчеркивается в сообщении.

По информации пресс-службы Кремля, "В.Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО - адекватны сложившейся ситуации и направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом".

На прошлой неделе над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

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