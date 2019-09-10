Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 10:59

Иерусалим. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 12 сентября посетить Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило во вторник израильское издание Ynetnews со ссылкой на офис главы правительства.

По данным офиса, Нетаньяху собирается донести до российского руководства "озабоченности по поводу укрепления позиций Ирана в Сирии".

Израильские СМИ отмечают, что поездка премьера в РФ состоится за пять дней до парламентских выборов, которые назначены в Израиле на 17 сентября.

В последний раз Нетаньяху и Путин встречались еще в апреле также за пять дней до выборов в Израиле. Тогда премьер Израиля поблагодарил российского лидера за содействие в возвращении останков сержанта израильской армии Захари Баумеля на родину.

1ак де

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