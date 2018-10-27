Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 20:32 27.10.2018 - 20:32

Иерусалим. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стрельба в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) повергла его в шок.

"Я убит горем, и нахожусь в шоке в связи с ужасным нападением на синагогу в Питтсбурге. Народ Израиля скорбит вместе с семьями погибших", - сказал Б.Нетаньяху в видеообращении, распространенном в Twitter.

"Мы все молимся за то, чтобы пострадавшие поправились как можно скорее", - добавил Б.Нетаньяху.

Ранее в субботу вооруженный автоматическим оружием мужчина ворвался в здание синагоги в Питтсбурге и открыл огонь по прихожанам с антисемитскими криками. В результате нападения погибли, по меньшей мере, 11 человек, 12 человек получили огнестрельные ранения, в том числе есть раненые среди сотрудников полиции. Подозреваемый в нападении был задержан. Он сдался властям после того, как был ранен в ходе перестрелки с полицией.

1тэ яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер