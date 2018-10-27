Нетаньяху соболезнует семьям погибших и раненым при стрельбе в синагоге Питтсбурга
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Иерусалим. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стрельба в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) повергла его в шок.
"Я убит горем, и нахожусь в шоке в связи с ужасным нападением на синагогу в Питтсбурге. Народ Израиля скорбит вместе с семьями погибших", - сказал Б.Нетаньяху в видеообращении, распространенном в Twitter.
"Мы все молимся за то, чтобы пострадавшие поправились как можно скорее", - добавил Б.Нетаньяху.
Ранее в субботу вооруженный автоматическим оружием мужчина ворвался в здание синагоги в Питтсбурге и открыл огонь по прихожанам с антисемитскими криками. В результате нападения погибли, по меньшей мере, 11 человек, 12 человек получили огнестрельные ранения, в том числе есть раненые среди сотрудников полиции. Подозреваемый в нападении был задержан. Он сдался властям после того, как был ранен в ходе перестрелки с полицией.
1тэ яч
Интерфакс