Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 21:30

Иерусалим. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду официально в письменной форме уведомил президента страны Реувена Ривлина о том, что сформировал коалиционное правительство, сообщило в среду издание The Jerusalem Post.

Ожидается, что в четверг в 22:00 по местному времени (совпадает с мск) Кнессет проголосует за назначение бывшего министра туризма Ярива Левина на должность спикера.

Затем депутаты проголосуют за доверие новому правительству. В случае поддержки большинства, министры будут приведены к присяге.

Как сообщает The Jerusalem Post, в коалиционное правительство войдут представители от партий "Ликуд", "Кахоль-Лаван", "Шас", "Яхадут ха-Тора", "Авода", "Дерех-Эрец" и "Гешер".

Издание отмечает, что Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц решили подождать до четверга с большинством министерских назначений из-за визита в Израиль госсекретаря США Майка Помпео.

В Израиле уже 18 месяцев длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

1ви ар

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