Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 19:40

*** Теперь попытку предпримет оппозиционер Ганц

Иерусалим. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что не смог договориться о формировании следующего правительства страны, сообщают израильские СМИ.

В свою очередь, Ривлин объявил, что теперь поручает формирование кабинета министров лидеру оппозиции Бенни Ганцу.

Ранее осенью в Израиле прошли парламентские выборы, не выявившие явного победителя. Ни одна из основных политических сил не может сама сформировать правительство. Ганц, как ожидается, также как и Нетаньяху, столкнется с проблемами при попытках найти партнеров для коалиции.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!