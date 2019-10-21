*** Теперь попытку предпримет оппозиционер Ганц
Иерусалим. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что не смог договориться о формировании следующего правительства страны, сообщают израильские СМИ.
В свою очередь, Ривлин объявил, что теперь поручает формирование кабинета министров лидеру оппозиции Бенни Ганцу.
Ранее осенью в Израиле прошли парламентские выборы, не выявившие явного победителя. Ни одна из основных политических сил не может сама сформировать правительство. Ганц, как ожидается, также как и Нетаньяху, столкнется с проблемами при попытках найти партнеров для коалиции.
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