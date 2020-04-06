Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 12:41

Иерусалим. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил в своем твиттере, что в понедельник в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсудил возможность возвращения домой граждан двух стран в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

"Я разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, состоялся теплый разговор, в ходе которого президент Путин пожелал Израилю Счастливой Пасхи и успехов в борьбе с короновирусом. Мы обсудили сотрудничество в сфере закупок медицинского оборудования, договорились разрешить передвижение между Россией и Израилем, чтобы граждане могли вернуться в свои страны", - написал он.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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