Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 12:42

Иерусалим. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил в своем твиттере, что в понедельник в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсудил возможность возвращения домой граждан двух стран в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

"Я разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, состоялся теплый разговор, в ходе которого президент Путин пожелал Израилю Счастливой Пасхи и успехов в борьбе с короновирусом. Мы обсудили сотрудничество в сфере закупок медицинского оборудования, договорились разрешить передвижение между Россией и Израилем, чтобы граждане могли вернуться в свои страны", - написал он.

В Израиле действуют строгие ограничения, введеные с целью борьбы с распространением коронавируса. Так, гражданам нельзя отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Исключение предоставляется, например, для поездки на работу, похода в магазин за продуктами, в аптеку или к врачу. Также можно пойти на свадьбу, похороны или в суд.

Ограничения коснулись и работы общественного транспорта.

На прошлой неделе правительство обязало всех жителей Израиля носить маски в общественных местах.

Вернувшихся из-за границы будут помещать в специальные гостиницы в карантин на 14 дней.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 6 апреля в Израиле диагнотировно 8611 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 51 человек с коронавирусом скончались. Между тем, 585 заболевших выздоровели.

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