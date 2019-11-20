Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 8:51

Иерусалим. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Целями недавних ударов израильских вооруженных сил в Сирии стали объекты спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также сирийских военных, заявил в среду премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Я дал ясно понять, кто бы ни нанес нам ущерб - мы нанесем ему ущерб в ответ. Именно это мы сделали ночью - ответными ударами по целям "Аль-Кудс" и по сирийским военным целям - после того, как по Израилю была выпущена целая серия ракет", - говорится в заявлении премьера на его странице в Twitter.

"Мы продолжим решительно поддерживать безопасность Израиля", - добавил Нетаньяху. Ранее пресс-служба израильской армии подтвердила нанесение ударов в Сирии по целям "иранских сил Корпуса стражей Исламской революции и сирийского режима" в ответ на пуск четырех ракет по Израилю иранскими военными с территории Сирии рано утром в среду.

"Атака была осуществлена в ответ на пуск ракет иранскими силами Корпуса стражей с сирийской территории", - говорилось в заявлении армии.

В свою очередь сирийское информационное агентство САНА сообщало о ракетной атаке ВВС Израиля района Дамаска. По данным агентства, при обстреле погибли два мирных жителя, однако сирийские средства ПВО смогли перехватить большинство ракет.

1аю ар

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