Иерусалим. 22 января. ИНТЕРФАКС - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выражает осторожный оптимизм и намекает на скорое освобождение Наамы Иссахар - израильтянки, осужденной в России, пишет в среду израильское издание "Гаарец".

"Ранее Нетаньяху назвал дело Иссахар проблемой, требующей его персонального вмешательства. В этом есть особая правда, поскольку он громогласно заявляет о своих тесных связях с мировыми лидерами, и в частности о его личных стратегических отношениях с (президентом РФ) Путиным", - продолжает "Гаарец".

"Источники, военные и из сферы обороны, обсуждают сейчас, что Израиль должен будет дать взамен за ожидаемый жест со стороны России, однако точно пока еще ничего неизвестно, - отмечает газета. - Похоже, есть только два израильтянина, которые точно знают, какая договоренность была достигнута с Москвой относительно освобождения Наамы Иссахар - премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, который обсуждал детали соглашения с российской стороной".

В понедельник сообщалось, что мать Наамы Иссахар - Яффа Иссахар, прибывшая из России в Израиль на этой неделе, выразила надежду на то, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни объявит об амнистии для ее дочери.

Израильские СМИ полагают, что президент России "объявит о помиловании и назовет дату освобождения" израильтянки из-под стражи во время визита в Израиль на этой неделе.

25-летняя гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября прошлого года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратится в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки. "Вся общественность в Израиле наблюдает за этим делом. Переговоры ведутся на самом высоком политическом уровне обоих стран", - сказал ранее "Интерфаксу" временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.

1ар бп

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