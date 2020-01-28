Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 19:02

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Подготовленный США план палестино-израильского урегулирования предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа, заявил во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.\

"ХАМАС (согласно плану - ИФ) будет разоружен, а сектор Газа должен быть демилитаризован", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Именно ХАМАС в настоящее время удерживает контроль над сектором Газа. США и Израиль считают эту группировку террористической.

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