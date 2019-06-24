Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 15:10

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Российская сторона понимает, почему у Израиля есть опасения по поводу Ирана, завил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"История России помогает ей понять нашу точку зрения по Ирану, который призывает к уничтожению нашего государства", - сказал Нетаньяху, выступая перед журналистами. Израильские СМИ поясняют, что это заявление премьер сделал перед переговорами в понедельник с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Патрушевым.

"Это режим, который хочет не просто захватить нашу страну, а именно уничтожить ее. И работает над этим ежедневно", - добавил премьер Израиля.

Он пояснил, что по этой причине Израиль "никогда не допустит, чтобы у Ирана были военные базы близ наших границ. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у Ирана не было ядерного оружия".

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!