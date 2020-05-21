Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 9:52

Иерусалим. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Иран о том, что страны, которые угрожают Израилю уничтожением, сами окажутся в опасности, сообщила в четверг газета The Jerusalem Post.

"Угрозы Хаменеи (руководитель Исламской Республики Иран - ИФ) принять "последнее решение" в отношении Израиля напоминают нацистский план "окончательного решения" по уничтожению еврейского народа", - приводит газета слова Нетаньяху из его поста в твиттере, опубликованного в среду.

"Ему (Хаменеи - ИФ) следует знать, что любой режим, угрожающий государству Израиль уничтожением, столкнется с такой же опасностью", - добавил премьер.

Таким образом Нетаньяху ответил на твит руководителя Исламсокй Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, в котором было написано: "Палестина будет свободной. (Это - ИФ) окончательное решение. Сопротивление через референдум".

"Ликвидация сионистского режима не означает уничтожения евреев. Мы не против евреев. Это означает отмену навязанного режима и то, что палестинцы - мусульмане, христиане, евреи выбирают свое собственное правительство, изгоняя таких бандитов, как Нетаньяху", - добавил Хаменеи.

Министр разведки Эли Коэн в свою очередь заявил, что "хвастовство" Хаменеи направлено на то, чтобы отвлечь иранский народ от проблем, с которыми он сталкивается.

По словам Коэна, иранский лидер "прекрасно знает, что попытка реализовать "окончательное решение" означает смертельный удар для Ирана".

По данным газеты, днем ранее Хаменеи в преддверии дня солидарности сторонников борьбы с политикой сионизма аль-Кудс опубликовал ряд постов в твиттере, в которых говорилось, что "сионистский режим построен на угнетении, лжи, обмане, кровопролитии, истреблении и ущемлении прав человека". Кроме того, он сравнил "сионистов" c "раковой опухолью..., убивающей детей, женщин и мужчин".

Кроме того, иранский лидер назвал план администрации президента США по ближневосточному урегулированию "сатанинским" и призвал палестинцев "вооружиться".

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что "Соединенные штаты осуждают отвратительные и ненавистные антисемитские высказывания верховного лидера Хаменеи".

"Им (высказываниям - ИФ) не место в твиттере или какой-либо другой социальной сети. Мы знаем, что мерзкие заявления Хаменеи не отражают традиций толерантности иранского народа", - написал Помпео.

Парламент Ирана ранее на этой неделе одобрил закон, цель которого состоит в противодействии политике Израиля в мире.

Представленный 28 января план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Эта инициатива подверглась критике со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции