Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 22:44

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Американская компания Virgin Orbit в понедельник в ходе демонстрационного испытания не смогла вывести на орбиту свою ракету-носитель LauncherOne, запущенную с самолета, сообщила компания.

"Мы подтвердили штатный сброс с самолета. Однако испытание вскоре прекратилась в начале полета. Самолет Cosmic Girl и наш летный экипаж в безопасности и возвращаются на базу" - говорится в сообщении.

О деталях происшедшего не говорится. Между тем компания Virgin Orbit сообщила о возникших проблемах через три минуты после отделения ракеты от самолета.

Ракета-носитель LauncherOne, которую разрабатывает компания, предназначена для вывода на орбиту небольших спутников.

В ходе демонстрационного испытания небольшую двухступенчатую ракету длиной 21 метр предполагалось сбросить на большой высоте с модифицированного самолета Boeing 747 (под названием Cosmic Girl) над Тихим океаном. Затем на ракете должен был включиться двигатель. И через некоторое время после пуска планировалось вывести на орбиту полезный груз.

Самолет с ракетой вылетел с аэродрома Мохаве в Калифорнии и осуществил пуск ракеты примерно в 150 км к юго-западу от города Лонг-Бич над океаном.

Разрабатываемая орбитальная ракета, которая крепится под левым крылом самолета, после воздушного старта должна выводить на солнечно-синхронную орбиту до 500 кг полезной нагрузки.

Это первое демонстрационное испытание ракеты LauncherOne компанией Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Основное предприятие компании находится в городе Лонг-Бич. Разработки системы воздушного старта начались в 2015 году.

В компании отмечают, что такой вывод в космос небольших спутников будет значительно дешевле обычных ракетных пусков. Ракета LauncherOne использует ракетный керосин и жидкий кислород в качестве топлива, что делает стоимость достаточно невысокой.

Система воздушного старта также позволяет быстро перемещать ракету в любой район для запуска. Virgin Orbit ранее сообщала, что в перспективе запуски планируется осуществлять с аэродромов в США, Японии и Великобритании.

Первый демонстрационный запуск LauncherOne должен был состояться еще в воскресенье, когда ракета уже было заправлена топливом. Однако в последний момент он был отложен на сутки из-за технических неполадок - был зафиксирован выход из строя одного из датчиков в системе.

1нв гс

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