Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 12:50

Лондон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Неутихающие уже несколько недель пожары в Австралии пока не нанесли урон водоснабжению населения, однако власти заявили о намерении уделить внимание защите систем водоснабжения близ Сиднея, передают западные СМИ.

"Речь идет об укреплении защиты до того, как условия вновь ухудшатся", - заявил представитель пожарной службы в штате Новый Южный Уэльс.

Незначительно снижение температур на Рождество позволило пожарным локализовать отдельные возгорания.

Ожидается, что в ближайшее время температура вновь может превысить показатель в 40 градусов по Цельсию в штатах Южная Австралия, Новый Южный Уэльс и Виктория. Пожарные службы в ближайшие дни ожидают засушливую погоду, низкую влажность и сильные ветры.

В настоящее время в Австралии полыхает порядка 100 пожаров, самые крупные из них зафиксированы на западе от Сиднея.

2019 год может стать одним из самых жарких за все время наблюдений в Австралии.

СМИ отмечают, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

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